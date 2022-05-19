У США пройшли перші за 50 років слухання щодо НЛО: що обговорили та які результати

Конгрес США 17 травня провів відкриті слухання щодо таємничих об'єктів. Вони включали свідчення представників Міноборони після опублікованого торік звіту про розслідування випадків спостережень НЛО.

Минулорічний звіт викликав більше запитань, ніж відповідей. Загадкові об'єкти можуть бути чим завгодно – від дронів до явищ, пов'язаних з погодою, від артефактів до збоїв датчиків. Але у звіті не було достатньо даних, щоб зробити остаточний висновок.

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НЛО: результати обговорень

Слухання почалися з того, що один з членів Палати представників, демократ з Індіани Андре Карсон, заявив, що НЛО "являють собою потенційну загрозу національній безпеці, і з ними потрібно поводитися відповідно".

Чиновники Міністерства оборони підкреслили, що досі відбувається багато інцидентів, які вони не можуть пояснити. Але відсутність пояснення не означає, що поясненням є інопланетяни.

Деякі дослідники кажуть, що інциденти повинні бути розслідувані вченими, а не тільки військовими. Крім того, оскільки НЛО вже давно надихають теорії змови, уряд повинен надати ширший доступ до даних і проводити розслідування відкрито.

Крім того, оскільки НЛО вже давно надихають теорії змови, уряд повинен надати ширший доступ до даних і проводити розслідування відкрито. Протягом десятиліть ця тема була фактично забороненою для вчених. Урядові чиновники навіть перейменували НЛО в "невідомі повітряні явища", частково для того, щоб уникнути недоречних асоціацій та ганьби, пов'язаної з твердженнями про прибульців. За словами Раві Коппарапу, планетолога NASA, дослідники сподіваються, що науковий пошук відповідей і більша прозорість допоможуть подолати це.

Загалом яких-небудь шокуючих заяв на слуханнях не зробили. Льотчики США постійно спостерігають дивні явища у повітрі, але майже всім їм, якщо постаратися, можна знайти раціональне пояснення. Розвідка, втім, визнала, що є й незрозумілі випадки зіткнень з НЛО.

З початку 2000-х ми спостерігали збільшення кількості несанкціонованих чи непізнаних літальних апаратів чи об'єктів у підконтрольних військових зонах навчань та навчальних стрільб, а також в іншому повітряному просторі. Рапорти про візуальне спостереження з'являються часто і не припиняються,

– каже Скотт Брей, заступник директора розвідувального управління ВМФ.

Брей пояснює зростання кількості зустрічей з НЛО низкою факторів, серед яких зростання популярності коптерів та інших літальних апаратів, прогрес у засобах виявлення, велика відкритість у подання рапортів про подібні події. Попри це, наголошує він, свідчень надприродного чи позаземного втручання не виявлено.

Ми в опергрупі НЛО не виявили проявів, які б вказували на щось позаземного походження. Коли я говорю "неопізнаний", я маю на увазі нестачу даних. Дані, які ми маємо, не вказують на якесь пояснення. Є ряд подій, для яких у нас немає пояснення, і є невелика кількість випадків, у яких льотні характеристики об'єктів або управління сигнатурами не піддається поясненню за допомогою наявних у нас даних. Очевидно, що вони представляють для нас найбільший інтерес,

— сказав розвідник.

Таким чином представники Пентагону заявили, що військові не мають відомостей про зіткнення або прямі комунікації з НЛО .

. Не було виявлено жодних матеріалів, уламків або інших слідів катастроф, які б вказували на позаземне походження об'єктів.

Втім, усе це було сказано на відкритій частині слухань, за якою послідувала закрита. Що на ній розповідали офіцери розвідки про НЛО, невідомо. Джейкоб Хакк-Місра, науковий співробітник космічного інституту науки Блю Мармур, некомерційної організації, що займається дослідженням космосу, думає, що там озвучили інформацію, яка дійсно потрібна.