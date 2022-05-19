Минулорічний звіт викликав більше запитань, ніж відповідей. Загадкові об'єкти можуть бути чим завгодно – від дронів до явищ, пов'язаних з погодою, від артефактів до збоїв датчиків. Але у звіті не було достатньо даних, щоб зробити остаточний висновок.

Раніше Присвячені НЛО слухання пройдуть у Конгресі США з трансляцією у прямому ефірі

НЛО: результати обговорень

Слухання почалися з того, що один з членів Палати представників, демократ з Індіани Андре Карсон, заявив, що НЛО "являють собою потенційну загрозу національній безпеці, і з ними потрібно поводитися відповідно".

Чиновники Міністерства оборони підкреслили, що досі відбувається багато інцидентів, які вони не можуть пояснити. Але відсутність пояснення не означає, що поясненням є інопланетяни.

Деякі дослідники кажуть, що інциденти повинні бути розслідувані вченими, а не тільки військовими. Крім того, оскільки НЛО вже давно надихають теорії змови, уряд повинен надати ширший доступ до даних і проводити розслідування відкрито.

Крім того, оскільки НЛО вже давно надихають теорії змови, уряд повинен надати ширший доступ до даних і проводити розслідування відкрито. Протягом десятиліть ця тема була фактично забороненою для вчених. Урядові чиновники навіть перейменували НЛО в "невідомі повітряні явища", частково для того, щоб уникнути недоречних асоціацій та ганьби, пов'язаної з твердженнями про прибульців. За словами Раві Коппарапу, планетолога NASA, дослідники сподіваються, що науковий пошук відповідей і більша прозорість допоможуть подолати це.

Загалом яких-небудь шокуючих заяв на слуханнях не зробили. Льотчики США постійно спостерігають дивні явища у повітрі, але майже всім їм, якщо постаратися, можна знайти раціональне пояснення. Розвідка, втім, визнала, що є й незрозумілі випадки зіткнень з НЛО.

З початку 2000-х ми спостерігали збільшення кількості несанкціонованих чи непізнаних літальних апаратів чи об'єктів у підконтрольних військових зонах навчань та навчальних стрільб, а також в іншому повітряному просторі. Рапорти про візуальне спостереження з'являються часто і не припиняються,

– каже Скотт Брей, заступник директора розвідувального управління ВМФ.

Брей пояснює зростання кількості зустрічей з НЛО низкою факторів, серед яких зростання популярності коптерів та інших літальних апаратів, прогрес у засобах виявлення, велика відкритість у подання рапортів про подібні події. Попри це, наголошує він, свідчень надприродного чи позаземного втручання не виявлено.

Ми в опергрупі НЛО не виявили проявів, які б вказували на щось позаземного походження. Коли я говорю "неопізнаний", я маю на увазі нестачу даних. Дані, які ми маємо, не вказують на якесь пояснення. Є ряд подій, для яких у нас немає пояснення, і є невелика кількість випадків, у яких льотні характеристики об'єктів або управління сигнатурами не піддається поясненню за допомогою наявних у нас даних. Очевидно, що вони представляють для нас найбільший інтерес,

— сказав розвідник.

Таким чином представники Пентагону заявили, що військові не мають відомостей про зіткнення або прямі комунікації з НЛО .

. Не було виявлено жодних матеріалів, уламків або інших слідів катастроф, які б вказували на позаземне походження об'єктів.

Втім, усе це було сказано на відкритій частині слухань, за якою послідувала закрита. Що на ній розповідали офіцери розвідки про НЛО, невідомо. Джейкоб Хакк-Місра, науковий співробітник космічного інституту науки Блю Мармур, некомерційної організації, що займається дослідженням космосу, думає, що там озвучили інформацію, яка дійсно потрібна.