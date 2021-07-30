Дозвіл на проведення клінічних випробувань за участю шести пацієнтів компанія отримала від Управління з контролю за продуктами й ліками. Synchron оцінюватиме "безпеку й ефективність пристрою у пацієнтів з важким паралічем".

Цікаво Мавпа зіграла у пінг-понг на комп'ютері за допомогою імплантата Neuralink

Схвалення від FDA компанія отримала раніше від конкурентів, таких як Neuralink Ілона Маска. Перш ніж такі компанії у США зможуть реалізовувати імпланти на комерційній основі, вони повинні довести, що пристрої працюють і є безпечними.

Ще одне клінічне випробування Stentrode проводиться в Австралії. Чотири пацієнти отримали імплант, який використовується "для передачі даних від моторної кори головного мозку для управління цифровими пристроями".

Згідно з даними, опублікованими в Journal of NeuroInterventional Surgery, двоє пацієнтів змогли керувати комп'ютером завдяки цим імплантам. Вони виконували завдання, пов'язані з роботою:

відправляли текстові повідомлення та електронні листи;

а також здійснювали банківські операції і покупки через Інтернет – і все це "силою думки", завдяки імпланту.

Пізніше у цьому році Synchron намір залучити до дослідження шість пацієнтів зі Сполучених Штатів.

Чим відрізняється нейроінтерфейс Stentrode від інших

На відміну від багатьох нейроінтерфейсів, які вимагають для імплантації операцій на мозку, Stentrode вводиться через кровоносну судину в основі шиї в іншу судину, розташовану в мозку.

Якщо експеримент буде успішним, Synchron перейде на новий рівень – її чекатиме трирічний процес схвалення технології американськими регуляторами. За оцінками компанії, технологія може з'явитися на ринку через три-п'ять років.

Ринок нейроімплантів зростає: інвестори проявляють підвищений інтерес

Останнім часом венчурні інвестори виявляють до технології великий інтерес. За даними аналітиків компанії PitchBook, у цьому році стартапи, що займаються нейроінтерфейси, вже отримали інвестиції в розмірі 133 мільйони доларів – більше, ніж за весь минулий рік.

Показник взагалі рекордний з 2017 року, коли Neuralink вдалося отримати 107 мільйонів доларів. Тільки минулого тижня компанія Paradromics повідомила про інвестиції в розмірі 20 мільйонів доларів.