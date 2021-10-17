У США на прогулянку вивели робопсів Boston Dynamics: як на них реагували собаки

Роботів-собак від Boston Dynamics вивели на вулиці Вашингтона. Вони гордовито марширували, ніби справжні собаки, слухаючи своїх поводирів.

Люди довкола тішилися такій появі робопсів просто на вулицях столиці США. Втім, справжні собаки були, м'яко кажучи, здивовані.

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Робопсів Boston Dynamics вивели на вулиці

Вивели песиків на вулицю вранці 13 жовтня. Відповідне відео у своєму твітері виклав керівник французької служби новин AFP Себастьян Бланк. Він пожартував, що це, ймовірно, звичайний вигул собак.

На шляху робопсам з Boston Dynamics зустрівся звичайний живий чотирилапий. Він досить бурхливо відреагував на робота, намагаючись якомога ближче до нього підійти. Песик хотів обнюхати "чужака", але власниця відтягла його за повідець.

Як собаки реагували на робопсів Boston Dynamics: дивіться відео

Що відомо про Boston Dynamics і їхніх собак? Це американська інженерна компанія, що працює в галузі робототехніки. У 2013 році компанію Boston Dynamics придбала корпорація Google Inc, але у 2017 році продала її японській SoftBank.



BigDog – це один з найвідоміших роботів-тварин у світі. Він тривалий час був героєм різноманітних жартів та мемів. Відео ж, як він виконує різні танці під музику, часто стають вірусними.

Повний текст публікації Себастьяна Бланка

Вигул їхніх собак, Вашингтон, округ Колумбія, 13 жовтня, 07:30 BostonDynamics

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