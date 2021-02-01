США продовжать використовувати штучний інтелект в якості зброї

Влада США поки не відмовиться від застосування ШІ у військових цілях. Американський Конгрес вирішив не погоджуватися на заборону використання машинного навчання при створенні зброї.

Джерело: The Guardian

Члени спеціальної комісії дійшли висновку, що спочатку слід вивчити можливості використання подібних технологій.

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Що кажуть у Конгресі

Роберт Уорк, представник Конгресу, вважає, що використання штучного інтелекту дозволить людям робити менше помилок під час бойових дій. Це зменшить втрати та знизить кількість зіткнень через помилки у розпізнаванні цілей. Уорк назвав "моральним обов'язком" як мінімум перевірити цю гіпотезу.

На даний момент близько 30 країн виступають за заборону ШІ при створенні та використанні зброї, проте влада США продовжує вивчати його застосування у військових діях. Водночас вчені продумують супутні обмеження, які, наприклад, не дозволять "роботам" приймати рішення про застосування ядерної зброї.

За підсумком обговорень, комісія порекомендувала Конгресу додатково вивчити можливості створення ШІ-зброї, а також вже зараз почати впровадження алгоритмів в роботу спецслужб для спрощення збору та аналізу даних.