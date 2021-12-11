Мова про нові боєголовки B61-12, які є модернізованою версією B-61. Останні створили ще у 1968 році під час холодної війни. Свого часу вони були основною американською ядерною зброєю повітряного базування.

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Що відомо про нову зброю

Її створенню передували десятиліття дебатів та дев'ять років роботи.

У ній, як пише джерело, переробляються, утилізуються або замінюються всі ядерні й неядерні компоненти.

Перший готовий екземпляр B61-12 зійшов з конвеєра 3 листопада.

Всього таких планують випустити 400-500 штук.

На відміну від більшої стратегічної бомби B83, цю можуть нести не тільки важкі бомбардувальники, але і різні винищувачі ВПС США і країн НАТО.

Нові боєголовки покликані замінити три з чотирьох моделей попереднього покоління B61 однією, а також бомбу B83 потужністю в одну мегатонну.

До речі, сьогодні існує чотири версії B61: 3, 4, 7 і 11. Три з них є тактичною ядерною зброєю, а одна – стратегічною ядерною бомбою. Вони мають схожу конструкцію зі змінною потужністю від 0,3 до 340 кілотонн в тротиловому еквіваленті. Крім того, вони можуть комплектуватися різними детонаторами й здатні або падати по балістичній дузі, або сповільнювати свій політ, використовуючи опір повітря, щоб спускатися практично прямовисно.

У чому відмінність між B61 та B61-12

Одна з найпомітніших змін, але далеко не єдина, у тому, що B61-12 оснащено хвостовим набором Boeing. Нова бомба зможе потрапляти в ціль з точністю до 30 метрів, а значить для знищення мети їй буде достатня менша потужність: від 0,3 до 50 кілотонн.

Крім того, повідомляють, що багато модифікацій було внесено для підвищення безпеки, захисту та надійності.

Перший снаряд B61-12 надійде на озброєння в травні 2022 року, а останній серійний зразок випустять до 2026 року. Ціна снаряда складе 28 мільйонів доларів за штуку. Нові 320-кілограмові бомби будуть сумісні з більшістю сучасних бомбардувальників і винищувачів, а також з новими F-35 і B-21 Raider.