Розіслані по всій країні приписи окружним прокурорам уточнюють, що розслідування, пов'язані з кібервимаганням, повинні координуватися з оперативною групою, спеціально створеної нещодавно у Вашингтоні.

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За словами представника Міністерства юстиції Джона Карліна, спеціальний порядок роботи передбачений для того, щоб налагодити зв'язки між діючими по всій країні кібервимагачами і знайти спосіб зруйнувати весь злочинний ланцюжок.

Зростання кількості атак хакерів

За даними американської влади, у минулому місяці злочинна група проникла в інформаційну систему одного з найбільших операторів трубопроводів в США, заблокувавши дані і порушивши роботу обладнання. Це призвело до стрімкого зростання цін на бензин, панічні закупівлі громадянами палива у великих обсягах і локальний дефіцит ПММ на південному сході США.

Атака приписується хакерам, які діяли з території Росії. Для того, щоб відновити доступ до систем, в Colonial Pipeline було вирішено виплатити злочинцям 5 мільйонів доларів.

Для того щоб напевно встановити необхідні зв'язки між національними та глобальними подіями і розслідуваннями і дозволити розробити всеосяжну картину загроз нашій національній та економічній безпеці, ми повинні розширити і централізувати наші внутрішні системи стеження,

– повідомляється в матеріалах Міністерства юстиції.

За словами Карліна, модель з розслідування діяльності терористів застосовувалася правоохоронцями і раніше, але ніколи – для дій кібервимагачів. Зазвичай до такої схеми вдавалися у випадках, пов'язаних з іншими питаннями забезпечення національної безпеки.

На місцях тепер зобов'язані своєчасно і регулярно відправляти звіти про хід розслідувань у Вашингтон. Інструкція також наказує посадовим особам відстежувати і повідомляти про інші розслідування, пов'язані з екосистемою кіберзлочинів. Вона передбачає обов'язкову відправку інформації про спроби обійти антивірусні сервіси, нелегальні форуми і маркетплейси, обмін криптовалютою, хостинг-сервіси для зловмисників, що дозволяють вести анонімну діяльність, ботнетах і сервісаи з онлайн-відмивання грошей.

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Як це допоможе у боротьбі з хакерами

На думку експерта в області кібербезпеки і колишнього федерального прокурора Марка Каліфано, "посилена звітність може дозволити Міністерству юстиції більш ефективно використовувати ресурси" і "ідентифікувати поширені уразливості", використовувані кіберзлочинцями.