Влада США придумала надефективний стимул до вакцинації – оголосила державну лотерею

Губернатори штатів Нью-Йорк і Меріленд оголосили великі грошові лотереї, щоб залучити населення до вакцинації від COVID-19. Рішення прийняли після шаленого успіху лотерейної компанії "Vax-a-Million", завдяки якій в сусідньому штаті Огайо кількість щеплених всього за один тиждень збільшилася на 53 відсотки.

США є світовим лідером за кількістю заражених і померлих від COVID-19. Станом на 23 травня в країні було 33 105 228 заражених коронавірусом, а число померлих досягло 589 703 осіб. Незважаючи на це, величезна кількість американців скептично, або й відверто негативно ставиться до ідеї вакцинації.

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Лотерея – спосіб заохочення

Якщо у квітні щеплення зробили 3,4 мільйона людей, то у травні показник знизився до 1,8 мільйона.

Така невтішна ситуація спонукала губернатора Огайо оголосити лотерею, учасниками якої можуть стати особи у віці від 18 років, які зробили хоча б одне щеплення.

Розіграші проводяться 5 разів на тиждень.

Переможець отримає приз у розмірі мільйона доларів.

При цьому юні переможці лотереї у віці від 12 до 17 років стають володарями однієї з п'яти стипендій, що дозволяють оплатити 4-річне навчання в коледжі, а також проживання та харчування.

Приклад Огайо виявився заразливим. 25 травня в штаті Меріленд стартує своя лотерея. Вона буде проходити щодня протягом 41 дня і завершиться 4 липня. Серед щеплених визначатимуть переможця. Приз – 40 000 доларів.

Свою відповідь підготував і Нью-Йорк. У лотереї Vax&Scratch зможуть взяти участь, які пройшли вакцинацію в одному з 10 центрів у віці від 18 років. Вартість лотерейного білета – 20 доларів, джекпот – 5 мільйонів доларів.