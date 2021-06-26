У США представили концептцію атомної "батарейки"

Група вчених з Массачусетського технологічного інституту представила концепцію модульного ядерного реактора малої потужності. Такі реактори як "батарейки" можна відправляти на першу вимогу для вироблення на місці тепла й електрики. Потужність системи не перевищує 10 МВт, а розгорнути її можна буде протягом декількох тижнів або місяців.

У США триває пошук альтернатив для безвуглецевої економіки. Точніше, атомна енергія продовжує розцінюватися як життєво важлива для декарбонізації промисловості і життєдіяльності людства.

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Важливим кроком на цьому шляху став перехід від проєктування невеликих реакторів потужністю від 100 до 300 МВт до розробки малих реакторів потужністю до 10 МВт. Такі реактори можна буде виготовляти на заводах як повністю готовий для використання товар і перевозити в стандартних 40-футових контейнерах (12-метрових).

Проєкт атомних "батарейок"

Концепція вчених MIT передбачає використання сталевих конструкцій для повного захисту від проникнення у зону реактора і від шкідливих викидів. Система забезпечена пасивним охолодженням. Для експлуатації подібних енергетичних установок спеціальні знання будуть не потрібні.

Фірма привезе реактор, встановить і через 5-10 років забере його для утилізації або ремонту. Додатковим захистом від проникнення можна вважати передбачувану установку реакторів нижче рівня земної поверхні, на що і піде основний час в ході розгортання.

Подібні електростанції можна буде встановлювати як у найвіддаленіших частинах планети, так і в густонаселених районах. Введення у дію буде швидким та комерційно доступним.

У недалекому майбутньому очікуються випробування прототипів на базі однієї з національних лабораторій США. Спочатку прототип буде випробуваний в нормальних умовах експлуатації, а потім буде підданий екстремального тестування на рівні аварійних ситуацій. Якщо випробування завершаться нормально, компактні мікро-реактори можна буде дуже швидко запустити в масове виробництво.