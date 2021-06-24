Служба рибних ресурсів та дикої природи США повністю знищила колонії мурах на атолі Джонстон

Служба є підрозділом Департаменту внутрішніх справ США та покликана захищати та зберігати дику природу. Проте Служба сама заявила, що вид довгоногих мурах був повністю нею знищений на атолі Джонстон. Чому так сталося?

Вся справа в самих мурахах. Служба знищила колонії небезпечного інвазивного виду мурах, який називається жовта скажена мураха. Походження цих мурах лишається достеменно невідомим. Та місця, куди вони були занесені потерпають від них. Так сталося й на атолі Джонстон. Тому Службі рибних ресурсів та дикої природи США довелося їх знищити.

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Причина винищення мурах – крячок строкатий / Фото Phys.org

Причина знищення мурах на цілому острові

Оскільки інвазивний вид мурах є шкідником, то становив значну небезпеку для колонії птахів, які гніздилися на острові. Мова йде про крячка строкатого, який 10 років потерпав від нашестя мурах.

Об'єднуючись в суперколонії, мурахи потребують багато їжі. Вони знищують все – від жуків до птахів. На атолі Джонстон в Тихому океані вони 10 років тероризували крячок, поступово вбиваючи їх. Мурашина кислота часто труїла птахів, що приводило до сліпоти та смерті.

Не лише крячки потерпали від нашестя маленьких мурах, а й інші види птахів, які обрали острів для гніздування.

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Волонтери та федеральні працівники об'єдналися у так звані Crazy Ant Strike Teams – ударні команди, які, використовуючи різні приманки, змогли винищити мурах на площі у 70 акрів. До атола були доставлені спеціально навчені собаки, які обнюхали близько 190 кілометрів, але так і не знайшли мурах.

Та у Службі рибних ресурсів та дикої природи США досі переймаються, адже жовта скажена мураха чудово подорожує "автостопом". Тому не дивлячись на те, що атол Джонстон є одним з найбільш ізольованих міст у світі, мурахи знову можуть потрапити на нього.