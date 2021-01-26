У США подали позов з вимогою видалити Telegram з магазину додатків Play Маркет

Глава "Коаліції за Безпечний Інтернет" Марк Гінзберг подав позов проти Google, вимагаючи видалити з магазину додатків Play Маркет месенджер Telegram. На його думку, Telegram "заохочує насильство, екстремізм і антисемітизм". Раніше таку ж вимогу організація пред'являла компанії Apple.

Джерело: Bloomberg

У позовній заяві Гінзберга йдеться про те, що після вбивства Джорджа Флойда та інавгурації Джо Байдена месенджер Telegram використовувався для поширення загроз і координації расистського насильства.

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Що відомо

Він також зазначив, що після заворушень у Вашингтоні 6 січня, коли мітингувальники захопили Капітолій, Google видалила з Play Маркета додаток соцмережі Parler, який активно використовувався учасниками штурму та прихильниками Дональда Трампа. Гінзберг вважає, що до Telegram компанія Google повинна вжити аналогічних заходів впливу.

Google не вжила жодних дій проти Telegram, порівнянних з діями, які були вжиті проти Parler, щоб змусити Telegram поліпшити свою політику модерації контенту,

– сказано в позовній заяві Гінзберга.

Минулого тижня він подав аналогічну скаргу проти Apple, яка також видалила додаток Parler з App Store після заворушень у Вашингтоні, але не мала претензій до Telegram.

Представники Google і Telegram поки утримуються від коментарів. Засновник Telegram Павло Дуров заявляв про те, що модератори його сервісу видалили сотні постів після заворушень у Вашингтоні, і що заклики до насильства неприпустимі.