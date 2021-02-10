США почали розробку революційної системи повітряного бою

Американські розробники приступили до створення принципово нової системи повітряного бою. Вона передбачає використання безпілотників, озброєних ракетами класу "повітря-повітря".

Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) оголосило про фінансування корпорацій General Atomics, Lockheed Martin і Northrop Grumman для початку створення нової безпілотної системи, що розробляється в рамках програми LongShot. Вартість угод не розголошується.

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Чого очікують від розробки

Згідно з концепцією, пілотований літак буде запускати безпілотники, які виступатимуть в якості носіїв ракет класу "повітря-повітря". Після досягнення заданого району безпілотники запустять ракети, які знайдуть і знищать цілі.

Такий підхід дозволить вирішити відразу кілька принципово важливих завдань.

Мета в тому, щоб розробити новий [безпілотний літальний апарат], який може значно розширити дальність ураження, підвищити ефективність виконання місії та знизити ризик для пілотованих літаків,

— йдеться в повідомленні DARPA.

На думку керівника програми LongShot підполковника американських ВПС Пола Калхуна, "програма LongShot змінює парадигму бойових дій в повітрі". Крім усього іншого, запуск ракети класу "повітря-повітря" в безпосередній близькості від противника різко збільшує шанси знищити ціль. Таким чином, у майбутньому можливе різке підвищення потенціалу американської бойової авіації в цілому.

Ракети класу "повітря-повітря", представлені на зображенні DARPA, схожі на ракети Cuda.



Ракета Cuda класу "повітря-повітря" / Фото Lockheed Martin

Розробкою ракети займається одна з профінансованих корпорацій – Lockheed Martin. Cuda являє собою ракету малої дальності з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Вона приблизно вдвічі коротша AIM-120 AMRAAM, що теоретично дозволяє розмістити у внутрішніх відсіках F-35 до 12 таких виробів.