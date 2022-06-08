У США побудують першу дорогу, здатну заряджати електромобілі на ходу

Компанія Electreon анонсувала будівництво в США першого шосе з інтегрованою системою бездротової зарядки для електричного транспорту. Для проєкту вибрали Детройт.

Про цю технологію говорять уже не один рік. Суть її полягає в тому, щоб електромобілі заряджалися прямо в процесі руху, не потребуючи довгих зупинок для поповнення енергоресурсів.

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Що відомо

Довжина особливої дороги поки обмежена однією милею. Це приблизно 1,7 кілометра.

Проєкт має експериментальний характер, а його мета – з'ясувати реальні умови експлуатації такої системи та визначити користь від подібних доріг.

Електрику дорога буде отримувати із загальної мережі та передаватиме її на зарядні котушки під верхнім покриттям.

Кожна котушка буде підключена індивідуально, тому випадкове пошкодження однієї не викличе розриву всієї мережі.

Для отримання енергії на транспортні засоби потрібно буде встановити спеціальний приймальний пристрій. Без контакту з ним дорога енергію не віддає, тому відсутній ризик ураження електрикою людей і тварин, які перетинають дорогу.

Є проблема

Увесь задум стикається з однією важливою проблемою – питанням розрахунку оплати цієї послуги. Кількість переданої енергії залежить від типу електромобіля і швидкості його руху. Реалізувати на практиці комерційне використання буде дуже важко. Ідеальним варіантом називають громадський транспорт, який рухається за однаковими маршрутами та графіками, для нього налаштувати систему найпростіше.

Ще один практичний варіант – дороги з максимальним показником заторів, щоб машини заряджалися, поки стоять без діла. Але при цьому водіям треба враховувати, що подібна дорога навіть при великій протяжності не зможе зарядити електромобіль повністю.

– провідний постачальник технології бездротової та дорожної бездротової зарядки електромобілів. Будучи представленою в різних країнах світу, вона зараз готується до виконання нещодавно підписаної комерційної угоди щодо забезпечення мережі зарядки без розетки для 200 громадських автобусів у Тель-Авіві, Ізраїль. Компанія виграла конкурс від Міністерства Транспорту Мічигану на будівництво дороги. Вона керуватиме розробкою, оцінкою, тестуванням та впровадженням пілотної програми, яка має запрацювати до 2023 року.