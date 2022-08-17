Китай упевнено рухається до того, щоб зрівнятись за кількістю санкцій із росією. Поведінка країни на міжнародній арені дорого коштує і вже вплинула на виробництво чипів. Нові санкції з боку США ще більше поглиблять проблеми.
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Що заборонили Китаю
- Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США оголосило про заборону експорту програмного забезпечення для транзисторів GAAFET – технології автоматизованого електронного проєктування (EDA) нового покоління, яку розробили американська компанія Intel та південнокорейська Samsung.
- Повідомляється, що подібні транзистори є ключовими в розробці мікросхем, що використовуються у військовій техніці, включаючи оборонні супутники. GAAFET дозволяє створювати швидші, енергоефективні та більш стійкі до радіації інтегральні схеми, які можуть покращити багато комерційних та військових пристроїв.
- Це може завадити китайським виробникам мікросхем отримати доступ до передових напівпровідникових технологій на базі 3-нанометрових процесів.
Тепер на китайських виробників чекають труднощі в розробці чипів нового покоління.
Два найбільші у світі постачальники інструментів EDA – Synopsys Inc та Cadence Design Systems Inc, що базуються в США. Вони володіють 62 відсотками світового ринку. Ще 13 відсотків охопила німецька компанія Siemens.