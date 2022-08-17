Китай упевнено рухається до того, щоб зрівнятись за кількістю санкцій із росією. Поведінка країни на міжнародній арені дорого коштує і вже вплинула на виробництво чипів. Нові санкції з боку США ще більше поглиблять проблеми.

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Що заборонили Китаю

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США оголосило про заборону експорту програмного забезпечення для транзисторів GAAFET – технології автоматизованого електронного проєктування (EDA) нового покоління, яку розробили американська компанія Intel та південнокорейська Samsung.

– технології автоматизованого електронного проєктування (EDA) нового покоління, яку розробили американська компанія Intel та південнокорейська Samsung. Повідомляється, що подібні транзистори є ключовими в розробці мікросхем , що використовуються у військовій техніці, включаючи оборонні супутники. GAAFET дозволяє створювати швидші, енергоефективні та більш стійкі до радіації інтегральні схеми, які можуть покращити багато комерційних та військових пристроїв.

, що використовуються у військовій техніці, включаючи оборонні супутники. GAAFET дозволяє створювати швидші, енергоефективні та більш стійкі до радіації інтегральні схеми, які можуть покращити багато комерційних та військових пристроїв. Це може завадити китайським виробникам мікросхем отримати доступ до передових напівпровідникових технологій на базі 3-нанометрових процесів.

Тепер на китайських виробників чекають труднощі в розробці чипів нового покоління.

Два найбільші у світі постачальники інструментів EDA – Synopsys Inc та Cadence Design Systems Inc, що базуються в США. Вони володіють 62 відсотками світового ринку. Ще 13 відсотків охопила німецька компанія Siemens.

Нагадаємо, раніше Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США оголосило про запровадження експортного контролю над технологіями для виробництва передових напівпровідників і газотурбінних двигунів, щоб запобігти їхньому зловмисному використанню у військових та комерційних цілях.