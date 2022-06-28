США обмежать доступ до технологій тим компаніям, які підтримують Росію

Білий дім розробляє нові санкції, які обмежать доступ до американських технологій тим компаніям, які підтримують Росію. Під заборону в першу чергу потраплять напівпровідники.

Питання наразі активно обговорюється. Скільки компаній потрапить до списку санкцій, а також повний перелік можливих заборон, не уточнюють.

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Що відомо

У заяві, опублікованій Білим домом за результатами зустрічі президента Байдена з лідерами G7 і президентом Зеленським, обіцяють "продовжувати руйнувати військово-промисловий комплекс Путіна", а також не дозволити "валютним резервам центрального банку підтримувати хвору економіку" Росії, позбавивши її ресурсів необхідних для ведення війни.

Міністерство торгівлі США зробить свої перші дії проти компаній, що займаються незаконною діяльністю на підтримку Росії, додавши кілька компаній по всьому світу в список юридичних осіб, який заборонить цим компаніям купувати товари та технології американського виробництва, такі як напівпровідники,

— зазначено в повідомленні.

Неясно, що конкретно мається на увазі під формулюванням "підтримка Росії" – якісь конкретні дії, спрямовані на посилення російської військової сфери чи просто сам факт роботи на ринку терористів. У будь-якому випадку, це повинно вплинути на здатність Росії вести війну проти України.

Конкретні назви компаній, яким загрожують обмеження, не уточнюють. Зрозуміло, що нові санкції на користь їм не підуть. Імовірно, вони не зможуть закупити не лише готові комплектуючі, на кшталт процесорів, плат пам'яті чи акумуляторів, а й сировину, видобуту Штатами. До санкцій повинні приєднатись і партнери, які також будують свої розробки на основі технологій та винаходів, зроблених у США.

Крім усього іншого, в Білому домі планують блокуючі санкції проти військових російських держкомпаній, осіб, які сприяють уникненню санкцій та допомагають Росії ухилятися від сплати податків, а також дослідницьких організацій, що працюють у сфері оборони. Міністерство торгівлі та Казначейство планують направити попередження фінансовим установам, щоб допомогти у виявленні потенційних порушень експортного контролю.