До спеціальної операції проти Hydra долучилися кілька американських відомств, а також німецькі правоохоронці, зокрема Федеральна кримінальна поліція Німеччини. Останні відімкнули сервери та конфіскували біткойни на суму в близько 23 мільйони євро. Тепер російський даркнет-маркет не працює.

Детальніше про роль німецької поліції у цій спецоперації можете прочитати нижче.

До теми Німецькі правоохоронці знищили російськомовний наркомаркет Hydra, найбільший у даркнеті

Глобальна загроза кіберзлочинності та програм-вимагачів, які походять з Росії, а також можливість кримінальних лідерів діяти там безкарно, глибоко стурбували Сполучені Штати, – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона додала, що в такий спосіб США посилає сигнал усім злочинцям, що вони не зможуть сховатися від правосуддя в Росії, у даркнеті чи де-небудь в іншій частині світу.

Окрім цього, правоохоронцям вдалося ідентифікувала понад 100 рахунків, які були пов’язані з цією організацією.

Додамо, Hydra запустили у 2015 році. У 2016-му виторг нелегального маркету становив менш ніж 10 мільйонів доларів. Вже у 2020 році він виріс до 1,3 мільярда доларів.

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