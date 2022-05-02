Як пише джерело, так американська влада хоче позбавити Росію висококваліфікованих фахівців у відповідних областях. Адміністрація президента вже направила запит на дозвіл не підтверджувати працевлаштування при отриманні робочої візи. Простіше кажучи, тепер працівник не повинен буде на момент переїзду вже мати роботодавця.

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Що відомо

Нові правила будуть поширюватися на російських громадян, які отримали ступінь магістра або доктора наук в галузі науки, техніки, інженерії або математики у США або за кордоном.

Представник Ради національної безпеки підтвердив, що ці зусилля спрямовані на те, щоб послабити високотехнологічні ресурси Путіна в найближчій перспективі та підірвати інноваційну базу Росії в довгостроковій перспективі, а також принести користь економіці та національній безпеці США.

Зокрема, адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США спеціалістам, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовим виробництвом, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетних двигунів та іншими спеціалізованими науковими областями.

Термін дії цього Положення закінчується через чотири роки.

Представники влади США заявили, що вони бачать, як значна кількість висококваліфікованих технічних працівників після 24 лютого втекла з Росії через "обмежені фінансові можливості", до чого призвели введені США та союзниками санкції.

США разом із деякими союзниками по G7 також в останні тижні обговорювали надання захищеного статусу російським вченим, в тому числі тим, хто працює в ЦЕРН.

А ми нагадаємо, що згідно з останніми даними, отриманими наприкінці березня, війну проти України підтримало 83 відсотки росіян. Тому така міграція лише розноситиме ідеї рашистів по всьому світу, адже серед тих, хто виїде, обов'язково будуть лояльні путінському режиму люди, які попри ненависть до Заходу, втікають чомусь саме туди. Bloomberg, наприклад, наводить такі дані: з 24 лютого по 7 березня з Росії виїхало понад 200 000 людей. За оцінками Російської асоціації електронних комунікацій, у квітні могли виїхати від 70 000 до 100 000 фахівців області технологій. Крім того, ми бачимо, що у деяких країнах Європи проходять різноманітні мітинги на підтримку Росії, що говорить про вкрай низьку здатність росіян до критичного мислення: живучи у Європі, вони все одно вірять російській пропаганді, замість того, щоб просто подивитися у вікно й зрозуміти, що їм брешуть російські канали.