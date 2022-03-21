Вашингтон розглядає можливість відключення Росії від американської супутникової системи навігації GPS. Принаймні про це заявляє директор "Роскосмосу" – про це пишуть російські ЗМІ.

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Ви знаєте, що сьогодні в рамках санкцій Сполучені Штати розглядають можливість відключення Російської Федерації від GPS. Чи знаєте про це? Не знаєте. А я можу вам сказати, що розглядається таке питання,

— сказав Рогозін.

На думку Рогозіна, турбуватися нема про що, оскільки "кожний смартфон також підключений до російської системи ГЛОНАСС".

Трохи про ГЛОНАСС

Російська ГЛОНАСС стала своєрідною вітриною боротьби Росії з технологічними санкціями США та Євросоюзу. Зібрані з іноземних деталей супутники спробували перевести на російську елементну базу.

Проте реальність вийшла не такою блискучою. Наразі 25 із 27 супутників системи "Глонасс" на орбіті (з яких за цільовим призначенням працюють 22) – це апарати "Глонасс-М" другого покоління. Їх виробництво давно припинено, але в останні роки резерв, що зберігається на землі, дозволяв оперативно замінювати виведені з ладу апарати.

Точність визначення координат за допомогою "Глонасс" сьогодні становить 1,2 метра за ідеальних умо. У GPS цей показник – 70 см, у європейської системи Galileo – 50 см. Однак на практиці все далеко не так точно. Атмосфера погіршує сигнал із супутника мінімум у 2 рази, тому насправді точність "Глонасс" десь в районі 2,5 метра, однак такі показники можна побачити лише в чистому полі. За звичних міських умов навігаційний сигнал дає ще більшу похибку в 5-10 метрів.

Зараз на землі залишився останній "Глонасс-М", у той час, як потенційних кандидатів на заміну набагато більше: з супутників, що функціонують зараз, вже 13 перебувають за межами семирічного гарантійного терміну активної роботи.

Це безумовно позначається на стані угруповання та параметрах навігаційного сигналу. Прямо зараз у складі "Глонасс" функціонують 22 апарати, хоча має бути 24.