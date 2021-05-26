Технократія наступає: у США компанія, яка закликала до самосуду, створює власну поліцію

Дивна й тривожна ситуація склалася довкола мобільного додатку Citizen, який раніше звинувачували у закликах до самосуду. Тепер, після того, як компанія оголосила полювання за людиною, яку в результати визнали невинною у скоєнні злочину, вона задумала створити власну поліцію – паралельно зі звичайною.

Непроста історія додатка, який на початку свого існування називався Vigilante, тягнеться з 2016 року. Тоді його видалили з App Store через підозри в закликах до самосуду. Минув рік, компанія провела ребрендинг, перейменувала додаток на Citizen і знову з'явилась в магазині компанії Apple. Вона почала надавати всім охочим інформацію про донесення поліції та пожежників, а також можливість слухати живу трансляцію з місць події.

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Самосуд і помилкові звинувачення

Зараз Citizen працює у понад 30 містах США. І нещодавно знову потрапив у центр скандалу.

Компанія запропонувала 30 000 доларів готівкою тому, хто зловить імовірного винуватця лісової пожежі, що вирує в Південній Каліфорнії. Ним, керуючись власними невідомими джерелами, назвали безпритульного чоловіка. Незабаром стало ясно, що це помилка: людина, зображена на фотографії, не винна у підпалі. Правоохоронні органи відпустили чоловіка через відсутність доказів його провини.

Як пише New York Times, у додатку одразу ж визнали свою помилку, та повідомили, що шкодують про розміщення фото, яке було у відкритому доступі протягом 15 годин.

У поліції також прокоментували ситуацію. Підполковник Джим Брейден з департаменту шерифу округу Лос-Анджелес сказав журналісту Spectrum News, що дії програми Citizen потенційно можуть бути "катастрофічними".

Пізніше видання The Verge опублікувало власні дані про ситуацію, з яких випливало, що винагороду особисто призначив засновник і глава Citizen Ендрю Фрейм, який побачив в ситуації можливість перевірити "поліцейські сили додатку" і навіть виділив ці кошти з власної кишені.

Ось, що він написав у Slack, судячи зі скриншотів внутрішнього листування, яке отримали в The Verge: "Давайте знайдемо цього хлопця, повністю активуємо систему безпеки. Це відмінна можливість для повернення Citizen до активної безпеки. Ми не новинна компанія. Ми відповідаємо за безпеку і робимо так, щоб ті, хто вчинив жорстокі злочини такого роду, не могли піти безкарними. Наше мислення повинне бути таким".

Своя поліція

Згодом стало відомо, що Citizen планує створити власні правоохоронні сили. Патрульну машину з логотипом компанії та написом "приватний патруль" вже помітили на дорогах.

Наразі цю роботу виконують контрактники з двох охоронних бюро. Задня частина автомобіля містить назву місцевої приватної охоронної компанії Los Angeles Professional Security. Компанія пропонує патрулювання, відеоспостереження та інші послуги, і стверджує, що використовує "потужну комбінацію технологій".

На запити журналістів щодо призначення цих автомобілів, які поки що були помічені лише у Лос-Анджелесі, компанія не дає однозначної відповіді, а від більшості питань взагалі ухиляється. Так само не дає коментарів про те, чи підтримує вона якісь зв'язки з офіційними органами правопорядку. Єдине, що змогли отримати ЗМІ, це пояснення, що Citizen тестує "персональний сервіс швидкого реагування".

У Лос-Анджелесі є один транспортний засіб (інших міст немає), і це пілотна програма для наших працівників,

– сказали у компанії.

Прессекретар неодноразово відмовлявся пояснити, для чого конкретно призначені транспортні засоби – збір інформації, перевірка звітів чи щось інше.

Ситуацією обурені не лише громадяни, а й ЗМІ. Так, New York Times пише: "Невинних людей в інтернеті постійно переслідують тролі й таврують злочинцями, іноді із серйозними наслідками. Але інцидент у Лос-Анджелесі проілюстрував потенційні ставки, коли компанії з сотнями тисяч користувачів об'єднують людей навколо необґрунтованих підказок та звинувачень.

Один з користувачів Twitter, який побачив автомобіль на дорозі висловився так: "Мало що змушує вас відчувати, що ви живете в похмурій антиутопічній реальності, так, як патрульна машина додатка Citizen, яка виглядає як поліцейська".