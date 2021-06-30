Зброя Судного Дня: США готують до випробувань нову міжконтинентальну ядерну ракету

Сполучені штати оновлюють своє озброєння. За оцінками командування ВПС, одна зі складових ядерного щита США – ракети наземного базування Minuteman III – потребує заміни, оскільки вік багатьох з них вже перевалив за півстоліття, і термін служби вже закінчується. На озброєння вони були прийняті в далекому 1970 році.

На зміну застарілим Minuteman повинна прийти міжконтинентальна балістична ракета під умовною назвою GBSD. Її розробкою займається корпорація Northrop Grumman. Паралельно фахівці компанії працюють над створенням стратегічного бомбардувальника B-21 Raider, який замінить застарілий B-2 Spirit.

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Що відомо про випробування

За словами менеджера програми, до початку випробувань ракети залишилися лічені місяці. Перший старт МБР з бази ВПС Ванденберг запланований на кінець 2023 року.



Ракета Minuteman III / Фото strikewerx.com

При її розробці використовувалися новітні цифрові інженерні технології, які зроблять GBSD швидшою і дозволять вибрати для неї найбільш оптимальну конфігурацію.

інженери Northrop Grumman, завдяки комп'ютерному моделюванню, вже розглянули близько 6 мільярдів варіантів.

Як вважають експерти, в рамках програми по заміні МБР буде побудовано 400 GBSD.

Протягом перших 10 років Пентагон витратить на це 61 мільярд доларів. Ракету оснастять термоядерною боєголовкою W87-1 потужністю від 335 до 350 кілотонн.