На зміну застарілим Minuteman повинна прийти міжконтинентальна балістична ракета під умовною назвою GBSD. Її розробкою займається корпорація Northrop Grumman. Паралельно фахівці компанії працюють над створенням стратегічного бомбардувальника B-21 Raider, який замінить застарілий B-2 Spirit.
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Що відомо про випробування
За словами менеджера програми, до початку випробувань ракети залишилися лічені місяці. Перший старт МБР з бази ВПС Ванденберг запланований на кінець 2023 року.
Ракета Minuteman III / Фото strikewerx.com
При її розробці використовувалися новітні цифрові інженерні технології, які зроблять GBSD швидшою і дозволять вибрати для неї найбільш оптимальну конфігурацію.
Як вважають експерти, в рамках програми по заміні МБР буде побудовано 400 GBSD.
Протягом перших 10 років Пентагон витратить на це 61 мільярд доларів. Ракету оснастять термоядерною боєголовкою W87-1 потужністю від 335 до 350 кілотонн.