Заходи контролю, введені щодо російського аерокосмічного сектора, підривають його здатність отримувати дохід і підтримувати військову авіацію. У найближчі чотири роки Росія буде змушена зупинити від половини до двох третин своїх комерційних літаків, щоб розібрати їх на запчастини.
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США попереджають Китай
Окрема ситуація з чипами. Світові поставки напівпровідникової продукції в Росію впали на 90 відсотків після того, як Сполучені Штати та їх союзники ввели санкції проти Росії. І хоча офіційні особи США раніше заявляли, що Китай в цілому дотримується обмежень, Вашингтон пообіцяв уважно стежити за дотриманням правил і суворо реагувати на можливі порушення.
Раймондо при цьому пообіцяла закрити провідного китайського виробника мікросхем SMIC, якщо буде встановлено, що він поставляє продукцію в Росію.
Що робити, якщо виявиться, що SMIC або інші китайські напівпровідникові компанії постачають мікросхеми в Росію? Ми закриємо їх, і ми зможемо це зробити, тому що майже кожен чіп у світі та в Китаї виробляється з використанням американського обладнання та програмного забезпечення, і я маю намір виконати це зобов'язання, якщо це буде необхідно,
– заявила Джина Раймондо.
Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок додала п'ять китайських компаній до торгового чорного списку через те, що вони підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії, допомагаючи їй обійти санкції.