США дадуть 10 мільйонів доларів за дані офіцерів розвідки Росії, причетних до вірусу NotPetya

Державний департамент США оголосив винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за передачу інформації про офіцерів російської розвідки, причетних до кібератаки вірусом NotPetya.

Йдеться про 6 офіцерів ГРУ Генерального штабу ЗС Росії. Імена російських військовослужбовців – Юрій Андрієнко, Павло Фролов, Сергій Детістов, Анатолій Ковальов, Артем Очіченко та Петро Пліскін.

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10 мільйонів доларів за інформацію про кіберзлочинців з Росії

Програма Держдепу США "Винагороди за справедливість" (RFJ) пропонує винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що може допомогти ідентифікувати або визначити місце перебування осіб, причетних до кібератак проти критичної інфраструктури США та порушення Закону про комп'ютерне шахрайство (CFAA).

Усі шість згаданих російських офіцерів працюють у підрозділі 74455 ГРУ, також відомому дослідниками кібербезпеки, як Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking. Особи є учасниками змови, за якою було застосоване шкідливе програмне забезпечення, що надало їм неавторизований доступ до комп'ютерів жертв у США та по всьому світу.

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Про що йдеться

Йдеться про операцію з зараження комп'ютерів вірусом NotPetya у 2017 році. Ця кібератака завдала організаціям США збитків на майже 1 мільярд доларів. Тоді вірус пошкодив, зокрема, комп'ютерні мережі:

лікарень та інших медичних закладів у системі охорони здоров'я Heritage Valley у Західній Пенсильванії;

великого американського фармацевтичного підприємства;

інших організацій приватного сектора США.

До слова, звинувачення у конспіративній змові та крадіжці персональних даних 6 офіцерам російського ГРУ було висунуто федеральним журі (судом присяжних) ще 15 жовтня 2020 року.

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