У США та Британії глобальний збій в інтернеті: проблеми з банками та магазинами

22 липня 2021 , 19:50
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Джерело:

Independent

У США та Великій Британії зафіксували глобальний збій, що спричинив проблеми у роботі інтернет-магазинів, комп'ютерних ігор, стрімінгових сервісів та банків.

Наразі важко сказати, що саме спричинило масштабний збій, але є припущення, що до цього причетні хакери.

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Сервіс Down Detector показує, що у роботі інтернет-сервісів стався глобальний збій. Спочатку проблеми виникли у Штатах, а згодом і у Великій Британії. Можна припустити, що щось зламалося в інфраструктурі самого інтернету, а не в компаній.

Станом на 22 липня 20:00 проблеми у роботі виникали у:

  • інтернет-магазину Amazon,
  • комп'ютерній грі Call of Duty, Fortnite
  • сервісі Bethesda, Epic Games Store
  • стрімінгових сервісах HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Disney+,
  • додатку Apple Store
  • банках BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West,
  • сайті бронювання житла та авто Booking,
  • медіа CNN та Fox News.

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною цього збою.

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Додамо, що 22 червня у пошуковій системі Google стався масштабний збій. Скарги на роботу пошуковика зафіксували у США, Великій Британії, Німеччині. А також Іспанії, Італії та Росії. Скарги надходять і з України.

Автор: Альона Захарова