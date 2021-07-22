У США та Британії глобальний збій в інтернеті: проблеми з банками та магазинами
Джерело:Independent
У США та Великій Британії зафіксували глобальний збій, що спричинив проблеми у роботі інтернет-магазинів, комп'ютерних ігор, стрімінгових сервісів та банків.
Наразі важко сказати, що саме спричинило масштабний збій, але є припущення, що до цього причетні хакери.
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Сервіс Down Detector показує, що у роботі інтернет-сервісів стався глобальний збій. Спочатку проблеми виникли у Штатах, а згодом і у Великій Британії. Можна припустити, що щось зламалося в інфраструктурі самого інтернету, а не в компаній.
Станом на 22 липня 20:00 проблеми у роботі виникали у:
- інтернет-магазину Amazon,
- комп'ютерній грі Call of Duty, Fortnite
- сервісі Bethesda, Epic Games Store
- стрімінгових сервісах HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Disney+,
- додатку Apple Store
- банках BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West,
- сайті бронювання житла та авто Booking,
- медіа CNN та Fox News.
Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною цього збою.
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Додамо, що 22 червня у пошуковій системі Google стався масштабний збій. Скарги на роботу пошуковика зафіксували у США, Великій Британії, Німеччині. А також Іспанії, Італії та Росії. Скарги надходять і з України.