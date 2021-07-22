Наразі важко сказати, що саме спричинило масштабний збій, але є припущення, що до цього причетні хакери.

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Сервіс Down Detector показує, що у роботі інтернет-сервісів стався глобальний збій. Спочатку проблеми виникли у Штатах, а згодом і у Великій Британії. Можна припустити, що щось зламалося в інфраструктурі самого інтернету, а не в компаній.

Станом на 22 липня 20:00 проблеми у роботі виникали у:

інтернет-магазину Amazon,

комп'ютерній грі Call of Duty, Fortnite

сервісі Bethesda, Epic Games Store

стрімінгових сервісах HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Disney+,

додатку Apple Store

банках BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West,

сайті бронювання житла та авто Booking,

медіа CNN та Fox News.

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною цього збою.

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Додамо, що 22 червня у пошуковій системі Google стався масштабний збій. Скарги на роботу пошуковика зафіксували у США, Великій Британії, Німеччині. А також Іспанії, Італії та Росії. Скарги надходять і з України.