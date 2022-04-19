США більше не проводитимуть руйнівних випробувань протисупутникових ракет

Адміністрація Байдена у понеділок 18 квітня пообіцяла більше не проводити руйнівних випробувань протисупутникових ракет у космосі і хоче, щоб інші країни наслідували цей приклад.

Віце-президент США Камала Гарріс оголосила, що Сполучені Штати більше не будуть проводити випробування протисупутникових ракет прямого зльоту (ASAT), які створюють орбітальне сміття.

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Варто зазначити, що заява адміністрації Байдена пролунали майже через пів року після російських протисупутникових випробувань, які були проведені у листопаді 2021 року. Нагадаємо, що внаслідок цих випробувань утворилася настільки велика хмара уламків, що Міжнародній космічній станції довелося змінити висоту.

І це далеко не перший подібний інцидент; наприклад, у 2013 році російський супутник був уражений уламками, що утворилися шістьма роками раніше внаслідок китайського протисупутникового випробування.

Довгоживучі уламки, що утворилися в результаті цих випробувань, тепер загрожують супутникам та іншим космічним об'єктам, які життєво важливі для безпеки всіх країн... Загалом ці випробування ставлять під загрозу довгострокову стійкість космічного простору, дослідження та використання космосу всіма країнами,

– йдеться в електронному листі канцелярії віце-президента.

Раніше Гарріс уже висловлювалася щодо потреби припинення таких випробувань. На засіданні Національної космічної ради США (NSC) у грудні 2021 року вона зазначила, що активність у космосі зростає, і необхідно вжити заходів для максимально можливого зменшення впливу космічного сміття.

Безпека космічних об'єктів національного значення

У грудні адміністрація Байдена запустила Рамкову програму космічних пріоритетів США, де частково мовиться про те, як Сполучені Штати планують забезпечувати свої інтереси національної безпеки в космосі.

"У рамках зміцнення гарантій космічних місій Сполучені Штати використовуватимуть нові комерційні космічні можливості та послуги для задоволення вимог національної безпеки та поглиблюватимуть інтеграцію космічних можливостей та діяльності США у галузі національної безпеки з можливостями та діяльністю наших союзників та партнерів", – йдеться у документі.

Адміністрація додала, що одним зі способів буде також дипломатичний. Тут мовиться про взаємодію країн в рамках угод Artemis Accords. Це набір міжнародних угод щодо американської пілотованої місячної програми Artemis, створеної за зразком аналогічних угод, створених для Міжнародної космічної станції.