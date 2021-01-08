У США російського хакера Андрія Тюріна засудили до 12 років тюрми. Його визнали винним у крадіжці даних майже 140 мільйонів людей, а також причетним до створення злочинної імперії з підпільними казино.

За словами його адвоката, Тюрін отримав в Москві диплом інженера-електрика, він добре розбирається в комп'ютерах і став таким собі хакером-самоучкою, пише російська служба BBC.

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Росіянин разом зі своїм партнером і спільником Гері Шалон, вдирався в комп'ютерні мережі американських компаній, зокрема фінансові установи США, брокерські контори тощо.

Так, дует звинували у зломі комп'ютерних систем великого банку JP Morgan Chase. Прокурори заявили, що це було “одне з найбільших в історії розкрадань особистих даних клієнтів у американської фінансової установи”.

При цьому 4 американські компанії заявили, що їх сукупні збитки від злочинів перевищили 19 мільйонів доларів.

Тюрін вже погодився сплатити потерпілим компенсацію, остаточна сума якої буде визначена на окремому судовому слуханні 6 квітня.