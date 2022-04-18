У США на 3D-принтері надрукують комплекс військових казарм
18 квітня 2022 , 14:02Читать новость на русском
Джерело:Businessinsider
У Сполучених Штатах збираються створити найбільшу в світі надруковану будівлю. Це будуть військові казарми, будівництво яких доручили стартапу Icon.
Казарми планують звести у Форт-Блісс, штат Техас. Повідомляється, що кожна з трьох будівель матиме площу близько 1700 квадратних метрів..
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Що відомо
- Невідомо, чи розпочалися вже роботи, однак завершити їх планують через десять місяців.
- У будівництві компанія Icon використовує власну принтерну систему Vulcan і "високоміцний" бетон, відомий як "лавакрет".
- Комплекс, як очікується, стане найбільшою спорудою серед надрукованих на 3D-принтері у всьому світі, обійшовши нинішнього лідера – адміністративну будівлю площею понад три тисячі квадратних метрів у Дубаї, зведену бостонською компанією Apis Cor.
Проєктний рендер військової казарми / Фото Logan Architecture
Проєктний рендер військової казарми / Фото Logan Architecture
Раніше компанія вже співпрацювала з військовим департаментом Техасу над створенням тренувальних казарм. Вони також були надруковані на 3D-принтері, однак мали менший розмір.