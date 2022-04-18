Казарми планують звести у Форт-Блісс, штат Техас. Повідомляється, що кожна з трьох будівель матиме площу близько 1700 квадратних метрів..

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Що відомо

Невідомо, чи розпочалися вже роботи, однак завершити їх планують через десять місяців.

У будівництві компанія Icon використовує власну принтерну систему Vulcan і "високоміцний" бетон, відомий як "лавакрет".

Комплекс, як очікується, стане найбільшою спорудою серед надрукованих на 3D-принтері у всьому світі, обійшовши нинішнього лідера – адміністративну будівлю площею понад три тисячі квадратних метрів у Дубаї, зведену бостонською компанією Apis Cor.



Проєктний рендер військової казарми / Фото Logan Architecture



Проєктний рендер військової казарми / Фото Logan Architecture

Раніше компанія вже співпрацювала з військовим департаментом Техасу над створенням тренувальних казарм. Вони також були надруковані на 3D-принтері, однак мали менший розмір.