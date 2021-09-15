Спроба заблокувати сервіси Google в Росії обернулася катастрофою для банків

Російські банки зіткнулися з великим збоєм своїх інтернет-систем через кілька днів після того, як "Роскомнадзор" почав робити спроби обмежити роботу низки сервісів Google. 13 вересня користувачі почали жалітися на нестабільну роботу особистих кабінетів, через які банки взаємодіють з ЦБ.

Проблеми у роботі банків збереглися і у вівторок, що створило труднощі для проведення регулярних операцій, таких як надання кредитів та розміщення грошей на депозитах. Через ці труднощів центральний банк навіть почав приймати заявки від банків на паперових носіях і продовжив термін їх подачі.

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Офіційно було заявлено, що труднощі пов'язані з проведеними технічними роботами, однак це зовсім не так.

Що таке "Роскомнадзор"? Це федеральний орган виконавчої влади Росії, який фактично виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та інтернету.

У чому причина колапсу банківської системи в Росії

Минулого тижня Роскомнадзор почав блокувати шість VPN-сервісів, серед яких популярний Nord VPN. Тоді ж почалося й часткове блокування DNS-адрес Google та Cloudflare. "Ростелеком" вже ввів обмеження на взаємодію з громадськими DNS-серверами Google і Cloudflare, а також на роботу протоколу DoH.

Роскомнадзор тестує "технічні засоби протидії загрозам", встановлені на мережах у рамках закону про суверенний інтернет. Першими за допомогою таких засобів були заблоковані ресурси, пов'язані з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Намагалися закрити одне, а поламали все

Через блокування DNS-адрес Google і Cloudflare в Росії виникло чимало труднощів з іншими сервісами, які так чи інакше зав'язані на їх роботі. У деяких користувачів, наприклад, спостерігаються проблеми з доступом до сайту російської залізниці, доступ до якого тепер можна отримати лише за допомогою VPN.