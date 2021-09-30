Людина прагне зрозуміти рівень пізнання тварин. Наприклад, вовки сприймають світ інакше, ніж собаки. Тепер настала черга дослідити папуг Кеа та зрозуміти, чи є вони так званими "наївними реалістами" – тваринами, які не бачать різниці між реальністю та віртуальною реальністю.

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Папуги Кеа не вбачають різниці між реальним та віртуальним світам: дивитись відео

Незвичайне дослідження над папугами Кеа

Щоб зрозуміти рівень пізнання Кеа, науковці використали цікавий експеримент.

Науковці взяли папуг з Національного заповідника дикої природи Willowbank та "запропонували" їм виконати певні задачі, які відбувалися або в реальному світі, або у віртуальному, або в обох відразу.

Птахи спостерігали, як справжній м'яч поміщається на гойдалку. Потім ця гойдалка нахилялася так, що м'яч скочувався в одну з двох справжніх коробок. Задача Кеа – виявити, в якій саме скриньці опинилася кулька. Для цього птаху потрібно було доторкнутися дзьобом до обраної коробки. Папуги чудово виконали задачу.

Після цього папуг навчили керувати схожим експериментом у повністю віртуальному світі. Гойдалка, м'яч та скриньки були зображені на моніторі комп'ютера. Відбувалися всі ті самі дії, що й у реальному світі. Папуги й тут знали, де опинилася кулька.

Третій експеримент являв собою суміш двох попередніх. Гойдалки та м'яч були віртуальними, а коробки – реальними. На моніторі кулька скочувалася та немов падала в якусь скриньку.

І ось третій експеримент папуги Кеа виконали теж, вказавши де мала б опинитися кулька. На думку вчених, це говорить про те, що тварини не бачили різниці між реальністю та тим, що зображено на моніторі комп'ютера.

Також папугам демонстрували на моніторі зображення, наприклад, ложки з їжею, яку попередньо вони бачили в реальному світі. Кеа намагалися її з'їсти.

Схожий експеримент проводили з людськими дітьми, яким було всього 19 місяців. Немовлята розуміли, що перед ними різні реальності.