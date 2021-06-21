З цієї нагоди компанія Google потішила своїх користувачів яскравим дудлом (тематична картинка, що з'являється на сторінках пошуковика). А знаменує він саме початок літа.

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Новий дудл від Google: що про нього відомо

Зустрічає користувачів їжачок, який несе на собі різноманітні символи літньої пори – від зеленотрав'я до мушель і апельсинів з лимонами (без останніх жоден літній коктейль не може обійтися).



Дудл до початку астрономічного літа / Картинка Google

Цікаво, що цей дудл можуть побачити лише жителі Північної півкулі Землі. Щоправда, у Південній – також їжачок, але вже з зимовими особливостям. Адже там розпочалася астрономічна зима.





Дудл до початку астрономічної зими у Південній півкулі / Картинка Google

Які країни можуть побачити літній дудл від Google

США,

Канада,

Іспанія,

Італія,

Франція,

Сербія,

Угорщина,

Україна,

Румунія,

Болгарія,

Туреччина,

Хорватія,

Велика Британія,

Данія,

Норвегія,

Фінляндія,

Латвія,

Литва,

Естонія,

Південна Корея.



Де можна побачити дудл від Google до Дня літнього сонцестояння 2021 / Скриншот зі сторінки з дудлами у Google

Коротко про День літнього сонцестояння

Сонцестояння – це момент у річному обертанні Землі довкола Сонця, коли можна спостерігати найкоротший день або найкоротшу ніч. Літнє сонцестояння – найкоротша ніч і найдовший світловий день у році, коли Сонце досягає максимально високої позиції. Зокрема, упродовж доби 21 червня день триває 17 годин 33 хвилини.

День літнього сонцестояння вважають початком астрономічного літа та важливою подією, що відбувається в Сонячній системі. Адже він знаменує початок літа в Північній півкулі Землі й початок зими у Південній. Закінчаться астрономічні зима та літо у день осіннього рівнодення, а саме 23 вересня.

Хоча у день літнього сонцестояння й починається астрономічне літо, проте насправді планета вже розвертається до зими. З цього моменту Сонце поступово схилятиметься небосхилом нижче, дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими.

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Історія літнього сонцестояння

День сонцестояння люди почали вшановувати ще в давнину, наділяючи його містичним значенням. Європейські народи, зокрема, вважали його особливим і влаштовували масові гуляння і проводили різноманітні обряди.

У слов'ян день літнього сонцестояння мав різну назву: Коловорот, Духів день, Колосок, Ярилів день, Солнцекрес. Наші предки цього дня виконували певні ритуали для молодості та краси. Зокрема, вмивалися росою або річковою водою, збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття та плели вінки.

Люди вірили, що цього дня рослини досягають максимуму цілющих якостей, а сили природи можуть очищати й оздоровлювати людей. Зібраними в цей період травами, наприклад, лікували впродовж усього року.

Загалом цей день символізує родючість землі, культурну спадщину та тисячолітні традиці. Також грає важливу роль у зміцненні зав'язків між корінними народами на основі взаємоповаги, взаємодоповнюваності, взаємності та співпраці.