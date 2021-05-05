Чим особливий "світловий" меч від Disney

У меча, показаного компанією, що лезо висувається з ручки, причому світитися воно починає одразу. В результаті репліка дуже нагадує справжні мечі, якими користуються джедаї із "Зоряних воєн".

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Про те, як влаштований меч, нічого не повідомлялося. Виходячи з патентів Disney фанати вважають, що "світлове" лезо нагадує рулет, який розсувається: швидше за все, це гнучка пластикова стрічка, на яку нанесені світлодіоди.

"Світловий меч" від Disney: дивіться відео

Для чого Disney "світлові" мечі

Нові світлові мечі будуть використовуватися в Star Wars: Galactic Starcruiser – тематичному готелі у стилі "Зоряних воєн". Його відкриття, відкладене через пандемію, зараз заплановано на 2022 рік.

Про те, чи надійдуть такі репліки в продаж, нічого не повідомлялося.

Цікаво. Увесь світ святкує день "Зоряних воєн" 4 травня. Фанати навіть придумали власний оригінальний хештег #MayThe4WillBeWithYou. День свята відзначають не лише шанувальники. Наприклад, у парках атракціонів влаштовуються тематичні "дні Зоряних воєн".