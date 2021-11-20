Справа не у Fortnite: видання Bloomberg назвало справжню причину суду між Epic Games та Apple
Джерело:Bloomberg
Нещодавно завершився затяжний процес між компаніями Epic Games та Apple. Перша подала позов після того, як Apple видалила зі свого магазину додатків головний хіт ігрової студії Epic, гру Fortnite. Вважалося, що причиною завжди було бажання повернути її та знизити комісію за платежі, які стягує Apple з розробників. Однак авторитетне видання Bloomberg стверджує, що є ще одна причина.
За даними джерела, причиною судової тяганини хоча б частково були плани на метаверс. А гра Fortnite повинна стати її серцем.
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Метаверс від Epic Games
Сьогодні Fortnite має 60 мільйонів щомісячно активних користувачів. Проєкт швидко еволюціонував від мультиплеєрної гри до онлайн-простору, де люди можуть проводити час разом, а найпопулярніші музиканти проводять віртуальні концерти. Разом з тим, за словами глави Epic, прямо зараз ІТ-компанії змагаються за першість у перегонах метавсесвітів – чий набере мільярд користувачів першим. Адже хто буде попереду, той і диктуватиме умови й задаватиме стандарти.
Таким чином компанія планує розвивати метаверс на основі своєї найпопулярнішої гри й хотіла переконатися, що "правила гри рівні для всіх учасників". У найближчі десятиліття у метавсесвіту є всі шанси стати мультитрильйонною частиною світової економіки. І наступні три роки стануть найважливішими для всіх компаній, що їх будують, включаючи Epic, Roblox, Microsoft, Facebook та інші.
Конфлікт Epic та Apple
- Спір між двома компаніями тривав понад рік.
- Річ у тім, що компанія Apple бере з розробників 30-відсоткову комісію за всі транзакції, які проводять користувачі у додатках. Незадоволена цим фактом Epic Games додала у Fortnite можливість прямих оплат, в обхід магазину App Store. Таким чином Apple залишалась без доходів, що, на її думку, було порушенням умов договору.
- "Яблучна" компанія видалила обліковий запис Epic Games та всі її ігри, включно з Fortnite, з магазину додатків, що призвело до фінансових втрат останньої та значного падіння популярності гри.
- Тоді студія подала позов до суду і спробувала довести, що Apple є монополістом, а її комісії та умови несправедливі.
- Розгляд справи завершився тільки у вересні 2021 року.
- Суд став на сторону Apple у дев'яти з десяти пунктів справи.
- Суддя постановила, що заборона платежів в обхід App Store є антиконкурентною поведінкою, а Apple більше не має права забороняти розробникам додавати до своїх сервісів кнопки, посилання або інші заклики, які спрямовують клієнтів до альтернативних способів плати покупок.
- Epic не вдалося довести, що Apple є монополістом на ринку магазинів з мобільними додатками. Однак у той час, коли функції оплати в обхід були додані, компанія мала договірні зобов'язання. Тому тепер повинна компенсувати втрачений прибуток у розмірі понад 3,5 мільйона доларів.
- Не дивлячись на те, що Epic програла по 9 з 10 пунктів, компанія все ж називає себе переможцем процесу. Як і Apple.