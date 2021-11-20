Справа не у Fortnite: видання Bloomberg назвало справжню причину суду між Epic Games та Apple

Нещодавно завершився затяжний процес між компаніями Epic Games та Apple. Перша подала позов після того, як Apple видалила зі свого магазину додатків головний хіт ігрової студії Epic, гру Fortnite. Вважалося, що причиною завжди було бажання повернути її та знизити комісію за платежі, які стягує Apple з розробників. Однак авторитетне видання Bloomberg стверджує, що є ще одна причина.

За даними джерела, причиною судової тяганини хоча б частково були плани на метаверс. А гра Fortnite повинна стати її серцем.

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Метаверс від Epic Games

Сьогодні Fortnite має 60 мільйонів щомісячно активних користувачів. Проєкт швидко еволюціонував від мультиплеєрної гри до онлайн-простору, де люди можуть проводити час разом, а найпопулярніші музиканти проводять віртуальні концерти. Разом з тим, за словами глави Epic, прямо зараз ІТ-компанії змагаються за першість у перегонах метавсесвітів – чий набере мільярд користувачів першим. Адже хто буде попереду, той і диктуватиме умови й задаватиме стандарти.

Таким чином компанія планує розвивати метаверс на основі своєї найпопулярнішої гри й хотіла переконатися, що "правила гри рівні для всіх учасників". У найближчі десятиліття у метавсесвіту є всі шанси стати мультитрильйонною частиною світової економіки. І наступні три роки стануть найважливішими для всіх компаній, що їх будують, включаючи Epic, Roblox, Microsoft, Facebook та інші.

Конфлікт Epic та Apple