За даними джерела, причиною судової тяганини хоча б частково були плани на метаверс. А гра Fortnite повинна стати її серцем.

Цікаво У метаверсі з'явиться перше у світі посольство: яка країна його відкриє

Метаверс від Epic Games

Сьогодні Fortnite має 60 мільйонів щомісячно активних користувачів. Проєкт швидко еволюціонував від мультиплеєрної гри до онлайн-простору, де люди можуть проводити час разом, а найпопулярніші музиканти проводять віртуальні концерти. Разом з тим, за словами глави Epic, прямо зараз ІТ-компанії змагаються за першість у перегонах метавсесвітів – чий набере мільярд користувачів першим. Адже хто буде попереду, той і диктуватиме умови й задаватиме стандарти.

Таким чином компанія планує розвивати метаверс на основі своєї найпопулярнішої гри й хотіла переконатися, що "правила гри рівні для всіх учасників". У найближчі десятиліття у метавсесвіту є всі шанси стати мультитрильйонною частиною світової економіки. І наступні три роки стануть найважливішими для всіх компаній, що їх будують, включаючи Epic, Roblox, Microsoft, Facebook та інші.

Конфлікт Epic та Apple