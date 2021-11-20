За даними джерела, причиною судової тяганини хоча б частково були плани на метаверс. А гра Fortnite повинна стати її серцем.
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Метаверс від Epic Games
Сьогодні Fortnite має 60 мільйонів щомісячно активних користувачів. Проєкт швидко еволюціонував від мультиплеєрної гри до онлайн-простору, де люди можуть проводити час разом, а найпопулярніші музиканти проводять віртуальні концерти. Разом з тим, за словами глави Epic, прямо зараз ІТ-компанії змагаються за першість у перегонах метавсесвітів – чий набере мільярд користувачів першим. Адже хто буде попереду, той і диктуватиме умови й задаватиме стандарти.
Таким чином компанія планує розвивати метаверс на основі своєї найпопулярнішої гри й хотіла переконатися, що "правила гри рівні для всіх учасників". У найближчі десятиліття у метавсесвіту є всі шанси стати мультитрильйонною частиною світової економіки. І наступні три роки стануть найважливішими для всіх компаній, що їх будують, включаючи Epic, Roblox, Microsoft, Facebook та інші.
Конфлікт Epic та Apple
- Спір між двома компаніями тривав понад рік.
- Річ у тім, що компанія Apple бере з розробників 30-відсоткову комісію за всі транзакції, які проводять користувачі у додатках. Незадоволена цим фактом Epic Games додала у Fortnite можливість прямих оплат, в обхід магазину App Store. Таким чином Apple залишалась без доходів, що, на її думку, було порушенням умов договору.
- "Яблучна" компанія видалила обліковий запис Epic Games та всі її ігри, включно з Fortnite, з магазину додатків, що призвело до фінансових втрат останньої та значного падіння популярності гри.
- Тоді студія подала позов до суду і спробувала довести, що Apple є монополістом, а її комісії та умови несправедливі.
- Розгляд справи завершився тільки у вересні 2021 року.
- Суд став на сторону Apple у дев'яти з десяти пунктів справи.
- Суддя постановила, що заборона платежів в обхід App Store є антиконкурентною поведінкою, а Apple більше не має права забороняти розробникам додавати до своїх сервісів кнопки, посилання або інші заклики, які спрямовують клієнтів до альтернативних способів плати покупок.
- Epic не вдалося довести, що Apple є монополістом на ринку магазинів з мобільними додатками. Однак у той час, коли функції оплати в обхід були додані, компанія мала договірні зобов'язання. Тому тепер повинна компенсувати втрачений прибуток у розмірі понад 3,5 мільйона доларів.
- Не дивлячись на те, що Epic програла по 9 з 10 пунктів, компанія все ж називає себе переможцем процесу. Як і Apple.