Spotify почав продавати аудіокниги і вже планує долучити їх до фріміум-моделі

Стрімінговий сервіс Spotify додає аудіокниги у свій застосунок. На старті функція функціонуватиме подібно до традиційного сервісу аудіокниг, вимагаючи від користувачів купувати кожну книгу, яку вони хочуть прослухати. Однак в майбутньому можуть з'явитися й більш унікальні бізнес-моделі, серед яких і фріміум-підхід, до якого слухачі вже звикли у музиці й подкастах.

Наразі опція доступна лише у США. Там користувачі можуть купувати окремі аудіокниги з бібліотеки, яка налічує 300 000 найменувань. Слухачі можуть переглядати і прослуховувати аудіокниги у додатку, і як тільки вони виберуть книгу, яку хочуть купити, вони будуть перенаправлені за межі додатка для здійснення покупки.

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Бібліотека складається з видань від найпопулярніших видавництв, а також незалежних видавців та авторського контенту.

Нагадаємо, що раніше цього року Spotify придбав компанію Findaway, яка займається аудіокнигами і дозволяє авторам-аматорам створювати, поширювати і монетизувати свої роботи. Наразі користувачі Findaway можуть завантажувати свої роботи на Spotify, як і на будь-яку іншу платформу для аудіокниг, але додаток може стати ключем до нових бізнес-моделей.

Нова бізнес-модель для продажу аудіокниг

Компанія вважає, що у майбутньому сервіс зможе застосувати фріміум-модель. На думку Spotify автори аудіокниг, які видаються самостійно, з набагато більшою ймовірністю погодяться на дохід від реклами, ніж на пряму покупку. Великим видавцям такий підхід може не здатися вельми цікавим, але у компанії вважають, що з часом і вони погодяться перейти на таку модель.

Spotify також розраховує залучити нових слухачів, які раніше не користувалися таким контентом, як аудіокниги. Зараз почасти для прослуховування такого контенту потрібні спеціальні програвачі і додавання вертикалі аудіокниг в загальну бібліотеку Spotify допоможе користувачам, які, можливо, раніше ніколи їх не слухали, відкрити для себе цей контент.

Близько половини населення США ніколи не слухали аудіокниги. Ми сподіваємося допомогти їм зрозуміти цю концепцію. Ми сподіваємося підштовхнути їх спробувати, а ті хто пробує, часто повертаються. Я думаю, що це чистий позитив для всіх,

– сказала Мішель Кобб, виконавчий директор Асоціації аудіовидавців (APA).

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Навіщо Spotify аудіокниги

Для Spotify перехід на аудіокниги є частиною його спроби стати менш залежним від музики. Музика дорога, а механічні та видавничі роялті забирають значну частину доходу. Саме тому компанія витратила понад 1 мільярд доларів на технологію і контент подкастів.