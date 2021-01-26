Схоже, що популярний музичний сервіс Spotify запропонує користувачам не лише музику та подкасти, а й аудіокниги. Платформа запустила пілотний проєкт, в рамках якого користувачам стали доступні кілька відомих творів у форматі аудіокниг.

Джерело: Engadget.

Згідно з наявними даними, в рамках пілотного проєкту на платформі Spotify з'явилися дев'ять відомих творів у форматі аудіокниг англійською мовою. Це не перший випадок, оскільки в минулому сервіс вже публікував читання першої частини серії книг про Гаррі Поттера.

Цікаво Космос у Білому домі: Байден приніс із собою камінь з Місяця – фото

Які книги можна прослухати

Як і минулого разу, сервіс залучив до читань відомих людей, у тому числі популярну актрису Хіларі Суонк і актора Фореста Вітакера.

Що стосується репертуару, то він не великий і включає в себе всього дев'ять книг, в тому числі такі відомі:

"Франкенштейн" Мері Шеллі,

"Великі надії" Чарльза Діккенса,

"Переконання" Джейн Остін.

На додаток до цього, кожен літературний твір супроводжується коментарями професора Гарварду Гленди Карпіо. Доступ до аудіокниг матимуть всі користувачі сервісу.

Поки невідомо, чи планує Spotify розвивати даний напрямок, додаючи більше аудіокниг на свою платформу. Представники сервісу не коментують дане питання, але відзначають, що Spotify реалізує різні проєкти у тестовому режимі, деякі з яких не призначені для запуску в широкі маси.