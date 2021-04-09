Розробники Spotify продовжують робити музичний сервіс все біль привабливим для користувачів. Нововведення вже стало доступним обмеженому числу користувачів сервісу на пристроях під управлінням Android і iOS.

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Як це працює

Для взаємодії з голосовим помічником досить сказати "Привіт, Spotify" (Hey, Spotify), коли додаток сервісу відкрито. З його допомогою можна здійснювати управління відтворенням, прослуховувати якісь конкретні треки і плейлисти або ж музику виконавців, які вас цікавлять.

Це дуже зручно, оскільки для управління не потрібно постійно брати смартфон до рук, досить віддати відповідну голосову команду, щоб перемкнути трек або зупинити відтворення.

Для роботи нової функції потрібно дати дозвіл Spotify на використання мікрофона пристрою. Сам же голосовий помічник можна активувати в розділі голосових взаємодій меню налаштувань програми.

Політика конфіденційності Spotify повідомляє про те, що сервіс зберігає записи та розшифровки голосових команд тільки після пробудження асистента за допомогою відповідної команди або натискання на кнопку голосового управління в додатку.