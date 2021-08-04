Spotify запустив новий варіант підписки всього за 99 центів: які умови
4 серпня 2021 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:The Verge
Музичний сервіс Spotify представив здешевлений варіант підписки на свої послуги. Він відрізняється можливостями від стандартного Premium, але коштує в десять разів дешевше.
Нововведення називається Spotify Plus. Воно вже тестується в обмеженому колі користувачів зі США.
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Умови Spotify Plus
- За 99 центів користувач отримає можливість обирати бажаний трек та без обмежень перемикати на наступну композицію.
- Безплатна версія дозволяє перемикати не більше шести треків на годину і слухати тільки заздалегідь складені плейлисти.
- Нова підписка Spotify Plus не позбавляє користувача від рекламних вставок між треками.
Після тестування компанія прийме рішення про доцільність розширення цього виду підписки на інші країни.
В Україні підписка Premium пропонується за 4,99 долара на місяць. Скільки попросять за Plus наразі невідомо.Нагадаємо, YouTube Music також тестує нову підписку Premium Lite, про що стало відомо кілька днів тому. Вона дешевша, ніж звичайний Premium, але теж не має деяких функцій. Її перевагою, на відміну від Spotify, стане відсутність реклами.