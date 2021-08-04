Нововведення називається Spotify Plus. Воно вже тестується в обмеженому колі користувачів зі США.

Цікаво Electronic Arts не заплатила: хакери опублікували викрадені в ході атаки дані

Умови Spotify Plus

За 99 центів користувач отримає можливість обирати бажаний трек та без обмежень перемикати на наступну композицію.

Безплатна версія дозволяє перемикати не більше шести треків на годину і слухати тільки заздалегідь складені плейлисти.

Нова підписка Spotify Plus не позбавляє користувача від рекламних вставок між треками.

Після тестування компанія прийме рішення про доцільність розширення цього виду підписки на інші країни.

В Україні підписка Premium пропонується за 4,99 долара на місяць. Скільки попросять за Plus наразі невідомо.

Нагадаємо, YouTube Music також тестує нову підписку Premium Lite, про що стало відомо кілька днів тому. Вона дешевша, ніж звичайний Premium, але теж не має деяких функцій. Її перевагою, на відміну від Spotify, стане відсутність реклами.