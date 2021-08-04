Нововведення називається Spotify Plus. Воно вже тестується в обмеженому колі користувачів зі США.
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Умови Spotify Plus
- За 99 центів користувач отримає можливість обирати бажаний трек та без обмежень перемикати на наступну композицію.
- Безплатна версія дозволяє перемикати не більше шести треків на годину і слухати тільки заздалегідь складені плейлисти.
- Нова підписка Spotify Plus не позбавляє користувача від рекламних вставок між треками.
Після тестування компанія прийме рішення про доцільність розширення цього виду підписки на інші країни.
В Україні підписка Premium пропонується за 4,99 долара на місяць. Скільки попросять за Plus наразі невідомо.