Нововведення називається Spotify Plus. Воно вже тестується в обмеженому колі користувачів зі США.

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Умови Spotify Plus

  • За 99 центів користувач отримає можливість обирати бажаний трек та без обмежень перемикати на наступну композицію.
  • Безплатна версія дозволяє перемикати не більше шести треків на годину і слухати тільки заздалегідь складені плейлисти.
  • Нова підписка Spotify Plus не позбавляє користувача від рекламних вставок між треками.

Після тестування компанія прийме рішення про доцільність розширення цього виду підписки на інші країни.

В Україні підписка Premium пропонується за 4,99 долара на місяць. Скільки попросять за Plus наразі невідомо.