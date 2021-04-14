Компанія вже тестувала подібний ґаджет у 2019 році. Нова ж версія відрізняється від тієї моделі як дизайном, так і функціональністю. У неї є сенсорний екран, велика ручка для навігації та функція голосового управління.

Цікаво В одному китайському місті станцій 5G більше, ніж у всій Європі

Що пропонує новинка



Car Thing від Spotify / Фото Spotify

Для активації Car Thing необхідно вимовити "Hi, Spotify", а потім сказати назву пісні або подкасту. Пристрій підключається до облікового запису Spotify і має доступ до списків відтворення користувача.

На верхній панелі пристрою є чотири кнопки. До них можна прив'язати різноманітні списки відтворення і запускати їх одним натисканням.



Кнопки, до яких можна прив'язати писки відтворення / Фото Spotify

Пристрій можна під'єднати до автомобіля через Bluetooth, AUX або USB-кабель. Компанія пояснила, що за допомогою Car Thing клієнти зможуть поліпшити прослуховування музики в автомобілях, тому що не всі автомобілі підтримують Apple CarPlay або Android Auto, пише TechCrunch.

Як отримати

Зараз плеєр доступний лише у США. Спочатку клієнти можуть отримати Car Thing безплатно, оформивши попереднє замовлення на сайті. Потрібно оплатити тільки доставку, яка коштує від 7 доларів. Spotify оцінює вартість нового продукту у 80 доларів і заявляє, що він все ще є експериментальним. Компанія поки не вирішила, чи почне вона продавати пристрій і коли.



Комплект постачання Car Thing / Фото Spotify

Це перший пристрій Spotify, і ми, очевидно, хочемо, щоб все працювало справно,

— заявив керівник відділу апаратних продуктів сервісу Андреас Седборг.

За його словами, саме тому компанія поки не бере гроші за Car Thing.