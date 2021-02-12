Шведський стрімінговий сервіс Spotify тестує нову функцію текстів Live Lyrics. Вона буде доступною у фірмовому додатку. Наразі Lyrics випробовують на обмеженому колі користувачів з США.

Тестування Live Lyrics офіційно підтвердили в Spotify. Чи з'явиться ця функція у всіх користувачів у компанії поки не уточнюють.

Важливо Facebook та Instagram викрили в порушенні європейського закону про конфіденційність

"Ми дійсно зараз тестуємо Live Lyrics на деяких користувачах. Ми часто вдаємося до такого методу тестування перед впровадженням нових функцій, щоб краще зрозуміти, як ними будуть користуватися", – заявили в компанії.

Там також пояснили, що іноді випробування показують, що деякі нововведення потребують доопрацювання, саме тому послуга поки не доступна для багатьох.

Що відомо про Live Lyrics

Вперше Spotify почала тестувати Live Lyrics в листопаді 2019 року, проводячи дослідження на користувачах з різних країн. Функція працює на базі текстів Musixmatch.

Експерти кажуть, що основною причиною, через яку Live Lyrics ще не знайшла широкого поширення, є проблеми з ліцензуванням контенту.

Особливістю функції є динамічне відображення тексту, при цьому рядки змінюються, залежно від часу відтворення композиції. Схожа технологія з'явилася ​​в Apple Music при оновленні до iOS 13, завдяки інтеграції бази даних текстів від платформи Genius.