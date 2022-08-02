Дочекалися: подкасти Spotify тепер доступні в Україні

Музичний стрімінговий сервіс Spotify відкрив для українських користувачів можливість слухати подкасти на платформі. Раніше ця опція не була доступна в Україні.

Відповідний розділ з подкастами вже починає з'являтися у користувачів з України. Користувач може відшукати подкаст, додати його у бібліотеку і навіть завантажити на пристрій, щоб прослухати пізніше в режимі оффлайн.

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Подкасти в Spotify для доступні українців / Фото 24 канал

Також розділ з подкастами став доступним і у десктопній версії Spotify. Як повідомляє Gagadget, він працює з певними наріканнями.

До речі, вам зовсім не потрібна платна підписка від сервісу, щоб мати можливість слухати подкасти. Функція повністю доступна навіть в безоплатному тарифі з рекламою. Розділ поділений на кілька категорій, а окремі подкасти легко шукаються у пошуку.

Spotify та росія

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, компанія Spotify повністю залишила ринок країни-агресора, попри те, що перед цим доклала значних зусиль для того, аби зайти туди. Найцікавіше, що вихід з росії попри прогнози, майже ніяк не вплинув на фінансовий стан компанії.

У фінансовому звіті за другий квартал 2022 року компанія відзвітувала про зростання кількості користувачів, які віддають перевагу преміум-підписці, на 14% у порівнянні з минулим роком. Загальна їх кількість склала 188 мільйонів осіб. Кількість активних користувачів на місяць теж збільшилася до 433 мільйонів – приріст склав +19%.

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