Компанія Spotify отримала патент, у якому описується система визначення настрою користувача на основі аудіоданих з мікрофона. Патент видали ще 12 січня, але журналісти змогли виявити його тільки зараз.

Джерело: Gizmodo

В опублікованому документі описується робота алгоритму, який бере за основу аудіодані мови користувача і фонового шуму. На основі цих даних додаток визначатиме емоційний стан, стать, вік, а також расову приналежність користувача за акцентом.

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Як працює функція

Для визначення алгоритм буде аналізувати висоту, тембр і ритм голосу. Додаток також зможе розпізнати стрес або поганий настрій. Патент описує кілька сценаріїв застосування. В одному з них говориться, що отримана інформація впливатиме на пропозицію наступних треків при включеній функції підбору схожої музики після завершення попередньої. В іншому мова йде про алгоритм формування підбірок і створення окремого розділу на головній сторінці.

Невідомо, як алгоритм рекомендацій на основі настрою буде підбирати музику. Наприклад, чи стане Spotify включати сумні композиції, якщо у користувача поганий настрій? Або, навпаки, включить підбадьорливі мотиви?

Наявність патенту не означає, що функція буде реалізована найближчим часом, чи що вона взагалі з'явиться коли-небудь. Проте це дає можливість зрозуміти, як будуть працювати алгоритми рекомендацій наступних поколінь.