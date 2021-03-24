Сервіс для прослуховування музики Spotify випустив оновлення для свого мобільного додатку. Зміни торкнулися головної сторінки, завдяки чому користувачам буде простіше повертатися до прослуховування музики і подкастів, а також дізнаватися про появу нового контенту.

У розділі, який показує недавно відтворювані треки і подкасти, тепер будуть виділятися не до кінця прослухані подкасти. Користувач зможе відновити відтворення прямо з цього меню. Тут же можна знайти нові випуски подкастів від авторів, на яких підписаний користувач.

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Що ще нового

У верхній частині головної сторінки з'явиться кнопка "Історія". Вона покаже музичні композиції і подкасти, які відтворювалися за останні три місяці. Зараз знайти прослуханий контент в Spotify не так просто, тому функція імовірно буде популярною серед користувачів.

Власники преміум-підписки отримають доступ до покращеної функції рекомендацій контенту. Розробники говорять про те, що цей інструмент "персоналізований, актуальний і реагує на смаки користувача", але як саме він працює, невідомо. Можливо, користувачам будуть рекомендуватися до прослуховування недавно випущені треки від авторів, на яких вони підписані.

Згідно з наявними даними, оновлений інтерфейс стане доступний користувачам Spotify на платформах Android і iOS протягом наступного місяця. Оновлення розгортатиметься поступово для різних регіонів.