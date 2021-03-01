Spotify нарешті зробив інтерфейс українською

Популярний музичний стрімінговий сервіс Spotify офіційно зайшов на український ринок ще у липні минулого року. і нарешті ми дочекались, що сервіс повноцінно переклав інтерфейс українською мовою.

Українська мова вже поповнила список мов, який підтримує сервіс. Відтепер українським користувачам за замовчуванням пропонують локалізовану українську версію інтерфейсу сайту.

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Щоправда, повної локалізації поки не відбулось. Так, мобільні застосунки Spotify поки українською не перекладені. Також немає оплати у гривнях, як відомо, зараз для українців діють американські ціни у доларах.

Spotify зробив інтерфейс українською / Скріншот

Spotify в Україні

Нагадаємо, сервіс Spotify офіційно зайшов в Україну 15 липня 2020 року. Новим українським користувачам Spotify доступний безкоштовний пробний період на три місяці, після чого доведеться оформити платну підписку.

Базовий тариф на Spotify Premium в Україні коштує 4,99 долара (140 гривень).А сімейний тариф стартує від 6,49 долара (180 гривень).