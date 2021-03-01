Spotify нарешті зробив інтерфейс українською
Популярний музичний стрімінговий сервіс Spotify офіційно зайшов на український ринок ще у липні минулого року. і нарешті ми дочекались, що сервіс повноцінно переклав інтерфейс українською мовою.
Джерело:Твітер @Sergey
Українська мова вже поповнила список мов, який підтримує сервіс. Відтепер українським користувачам за замовчуванням пропонують локалізовану українську версію інтерфейсу сайту.
Цікаво У Twitter з'явиться платна підписка за 5 доларів на місяць та нові корисні функції
Щоправда, повної локалізації поки не відбулось. Так, мобільні застосунки Spotify поки українською не перекладені. Також немає оплати у гривнях, як відомо, зараз для українців діють американські ціни у доларах.
Spotify зробив інтерфейс українською / Скріншот
Нагадаємо, сервіс Spotify офіційно зайшов в Україну 15 липня 2020 року. Новим українським користувачам Spotify доступний безкоштовний пробний період на три місяці, після чого доведеться оформити платну підписку.
Базовий тариф на Spotify Premium в Україні коштує 4,99 долара (140 гривень).А сімейний тариф стартує від 6,49 долара (180 гривень).
Що таке Spotify?Це шведський стрімінговий сервіс, що дає змогу слухати музику за підпискою. Вперше сервіс запрацював у жовтні 2008 року. У сервісі користувачі можуть знайти виконавців, альбоми, плейлисти та лейбли.
Поділитися новиною