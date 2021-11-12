Як повідомляє джерело, компанія придбала дистриб'ютора цифрових аудіокниг Findaway. Відповідне сповіщення з'явилося на офіційному сайті останнього.

Цікаво Nvidia презентувала суперкомп'ютер, який поміщається на долоні

Чого чекати від злиття

У Spotify не поділились фінансовими умовами угоди, яка, як очікується, завершиться в четвертому кварталі 2021 року за умови розгляду і затвердження регуляторами.

Усі 150 працівників залишаться працювати на своїх місцях зі штаб-квартири в Клівленді.

Після завершення угоди й інтеграції Spotify планує надати розширений доступ до аудіокниг 381 мільйону активних користувачів Spotify.

Разом Spotify і Findaway прискорять прихід Spotify в індустрію аудіокниг, яка стрімко зростає, що дозволить прискорити інновації та донести аудіокниги до сотень мільйонів слухачів Spotify,

​– коментують на сайті Findaway.

Голова відділу аудіокниг Spotify Нір Зіхерман розповідає, що сьогодні користувачі музичного сервісу переходять на інші платформи для доступу до аудіокниг, а він хоче, щоб це споживання відбувалося з допомогою самого додатка Spotify.

Подкасти залишаться найважливішою частиною нашого бізнесу. Це розширення в новий тип вмісту, якого, як ми знаємо, хочуть наші споживачі,

– каже Зіхерман.

Що відомо про Findaway

Findaway була заснована у 2004 році. Сьогодні вона керує цілою колекцією брендів і продуктів. Компанія об'єднує творців контенту з партнерами-посередниками, такими як Apple, Google, Scribd, Audible, Nook, Rakuten Kobo, Chirp, Storytel (партнер Spotify), Overdrive, Audiobooks.com і десятки інших світових брендів.