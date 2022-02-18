Спостереження за надмасивною чорною дірою підтвердили теорію, якій 30 років

Астрономи вели спостереження за центральним регіоном галактики М77. Там розташована надмасивна чорна діра. Ці спостереження нарешті підтвердили теорію "Єдиної моделі AGN.

Активні ядра галактик (Active galactic nuclei, AGN) – центральні регіони галактик, які активно випромінюють у різних діапазонах. Джерелом викиду велетенської кількості енергії є надмасивні чорні діри, які розташовуються у центрі таких ядер. Є різні типи AGN, але, як свідчить "Єдина модель AGN", усі ці ядра галактик мають абсолютно однакову природу, хоча й відрізняються. Спостереження за М77 це підтвердили.

Цікаве на сайті Чи можливо використовувати енергію чорної діри



Чорна діра в центрі М77 та візуалізація орієнтації газопилового кільця / Фото ESO

Підтвердження теорії "Єдиної моделі AGN"

Спостерігаючи за активними ядрами галактик, астрономи помітили, що ті відрізняються.

Одні ядра породжують потужні викиди радіовипромінювання.

Інші – поводять себе доволі спокійно й рівномірно випромінюють.

Треті AGN – потужно випромінюють у видимому діапазон.

А четверті випромінюють у видимому діапазоні рівномірно, без спалахів.

"Єдина модель AGN" стверджує, що природою усіх активних ядер є надмасивна чорна діра, яка оточена хмарою космічного газу та пилу. Великі розбіжності у випромінюванні пояснюються різною орієнтацією газопилового диска відносно Землі. Простіше кажучи – ми під різними кутами бачимо різні AGN й тому до нас долітають різні рівні випромінювання. Окрім того, важливим є щільність хмари навколо чорної діри, адже це газопилове кільце буквально затуляє від нас компактний об'єкт у центрі.

До теми Вперше виявлена самотня чорна діра, яка вільно подорожує у просторі

Спостереження, які провели з допомогою Дуже великого телескопа (Very Large Telescop, VLT) допомогли отримати високодеталізовані зображення газопилової хмари у центрі галактики М77, яка віддалена від Сонця на 47 мільйонів світлових років. Завдяки цьому та іншим дослідженням "Єдина модель AGN" була підтверджена, адже вдалося відтворити орієнтацію пилового диска у просторі.

Отже, активні ядра галактик – це завжди надмасивна чорна діра в центрі, яка оточена газопиловою хмарою. Різниця у спостереженнях пояснюється орієнтацією цього диска та його щільністю.