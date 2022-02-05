Астрономи спостерігали за двома екзопланетами-мінінептунами: TOI 560.01 та HD 63433 c. Неочікувано вчені виявили, що обидва космічні тіла втрачають атмосферні гази. Це, на їхню думку, може свідчити, що об'єкти перетворюються на інший клас планет – суперземлі.

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Художнє бачення екзопланети TOI 560.01 / Фото Hubble

Детальніше про процеси перетворення мінінептунів на суперземлі

Мінінептуни – це екзопланети й газові гіганти, які дещо схожі на "нашого" Нептуне, але менші, менш масивні та мають щільніше атмосферу, яка оточує велике кам'яне ядро. Астрономи використали легендарну космічну обсерваторію "Габбл" та обсерваторію Кека на Гаваях. Спостереження велися за двома екзопланетами:

TOI 560.01 – це мінінептун, який розташований ближче до світила, ніж інша екзопланета системи, що також є мінінептуном. TOI 560 віддалена від Сонця на відстань 103 світлові роки.

HD 63433 c – цей мінінептун, на відміну від TOI 560.01, є віддаленішим від материнської зірки, ніж інший мінінептун у системі. HD 63433 віддалена від Сонця на відстань 73 світлові роки.

Спостереження показали, що обидві далекі екзопланети втрачають газову оболонку – атмосферу. Ідея про те, що молоді мінінептуни можуть втрачати газ, але вперше це вдалося виявити прямо. Причиною втрачання атмосфери є близьке розташування до материнської зірки – її випромінювання буквально вимітає легкі гази. Після втрачання значної частини газової оболонки залишиться кам'янисте ядро з тоненьким прошарком атмосфери – суперземля.